Itaú vai conseguir cumprir metas para o ano, diz presidente

São Paulo – O Itaú Unibanco será capaz de cumprir metas operacionais deste ano, diante da expectativa de gradual melhora na demanda por alguns tipos de crédito e recuperação econômica, o que deve minimizar alguns casos de perdas potenciais com empréstimos, disse o presidente-executivo do banco, Candido Bracher, nesta quinta-feira.

O executivo afirmou, em teleconferência com analistas, que o crescimento na receita com juros e tarifas, nas despesas não relacionadas a juros e crédito deverá se manter dentro do esperado para o ano.

Bracher também comentou que espera que as provisões para perdas com crédito devem ficar no ponto médio da faixa estimada para este ano de 14,5 bilhões e 17 bilhões de reais.