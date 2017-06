Itaú Unibanco sai da disputa para comprar Banco Patagonia

São Paulo – O Itaú Unibanco decidiu não fazer oferta vinculante para comprar o controle do argentino Banco Patagonia.

Em comunicado nesta quarta-feira, o Itaú Unibanco disse que a decisão seguiu uma “análise cuidadosa” do acordo.

A declaração vem após o jornal argentino Clarin dizer que o Itaú fez a melhor oferta entre três interessados em comprar o controle do Patagônia, hoje do Banco do Brasil.

As assessorias de imprensa do Banco do Brasil e do Patagônia não puderam ser imediatamente contatadas.