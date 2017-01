Itaú Unibanco adia aquisição de CorpBanca na Colômbia para 2022

São Paulo- O Itaú Unibanco anunciou nesta sexta-feira que acertou acordo para adiar para janeiro de 2022 a aquisição das ações do CorpBanca na Colômbia, que daria ao conglomerado financeiro brasileiro a quinta posição entre os bancos de varejo colombianos.

A fusão da unidade chilena do Itaú Unibanco com o chileno CorpBanca foi anunciada como concluída em abril do ano passado.

A expectativa era que a empresa resultante dessa união adquirisse os ativos do CorpBanca Colombia até 29 de janeiro deste ano.

O Itaú Unibanco não informou o motivo do adiamento da conclusão do negócio na Colômbia. A aquisição já tinha sido aprovada pelos acionistas do CorpBanca Colombia.

O aditamento do acordo prevê agora a substituição da obrigação de uma oferta pública inicial de ações (IPO) do CorpBanca Colombia pelo registro do banco como uma companhia aberta com ações listadas na bolsa colombiana.