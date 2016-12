Itaú conclui compra de parceria com BMG em crédito consignado

O Itaú Unibanco concluiu nesta quarta-feira a compra do restante da participação que ainda não detinha na parceria em crédito consignado com o banco BMG por 1,46 bilhão de reais, em estratégia para atuar com ativos de menor risco e rentabilidade atraente.

O maior banco privado do país comprou fatia adicional de 40 por cento no Itaú BMG Consignado, passando a deter a totalidade do capital da parceria. O acordo para a compra da participação restante tinha sido anunciado no final de setembro.

Segundo os dados apresentados pelo banco, entre o final de agosto e o fim de novembro a carteira da parceria passou de 29 bilhões para 28,1 bilhões de reais.

“O Itaú Unibanco e o BMG manterão uma associação conforme previsto em um novo acordo comercial celebrado nessa data para distribuição de empréstimos consignados do Itaú BMG Consignado e de suas afiliadas, com exclusividade”, afirmou o Itaú, reafirmando que a operação não vai produzir efeitos contábeis relevantes para os resultados de 2016.