Irã firma novo contrato com Boeing para adquirir 60 aviões

Teerã – A companhia Aseman Airlines, do Irã, assinou nesta terça-feira um contrato para a compra de 60 aviões comerciais com o fabricante Boeing, dos Estados Unidos, que também tem um acordo com a companhia aérea estatal Iran Air.

O contrato, alcançado após um ano de negociações entre as partes, estipula a aquisição de 60 aviões do modelo Boeing 737 MAX, segundo informou a Aseman em comunicado, sem detalhar o valor do acordo.

Este modelo, com capacidade para 130 passageiros, é adequado para linhas internas e regionais, já que conta com uma autonomia de voo de 4.500 quilômetros.

A entrega das aeronaves será feita a partir de 2019, ano no qual a Aseman receberá entre cinco e dez aviões Boeing 737 MAX, indicou a agência oficial “Irna”.

A maior companhia aérea iraniana, Iran Air, concluiu em dezembro do ano passado um acordo com o fabricante americano para adquirir 80 aviões, dos quais 50 são também do modelo Boeing 737 MAX.

Esses aviões, que tem um valor de mercado de US$ 17,6 bilhões, se unirão à frota da Iran Air a partir de 2018, com o objetivo de renovar e ampliar a companhia aérea.

A Iran Air também chegou a um acordo similar com o fabricante francês Airbus, de quem já recebeu os primeiros três aviões dos 100 adquiridos pelo valor de aproximadamente US$ 10 bilhões.

Devido às limitações impostas pelas sanções internacionais até a entrada em vigor do acordo nuclear em janeiro de 2016, as companhias aéreas iranianas tinham sobrevivido até agora com uma frota antiga e com a compra de aeronaves e peças de segunda mão.