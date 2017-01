Investidores entram com processo contra a Petrobras na Holanda

Roterdã, Holanda – Investidores institucionais que afirmaram ter perdido bilhões de dólares como resultado do escândalo de corrupção na Petrobras entraram com um processo contra a empresa no Tribunal Distrital de Roterdã, na Holanda.

Em uma declaração divulgada nesta terça-feira, a coalizão de investidores disse que entrou com o processo alegando que os investidores perderam bilhões em depreciações significativas de ativos e declínios acentuados nos preços das ações da Petrobras, após as acusações de corrupção reveladas em 2014.

A coalizão representa investidores que compraram ativos da Petrobras no Brasil e em outros lugares e que não estão cobertos por litígio nos Estados Unidos.

O caso foi arquivado na Holanda, que abriga a Petrobras Global Finance BV e outras unidades da Petrobras.

Fonte: Associated Press