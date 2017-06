Inditex, dona da Zara tem alta de 18% no lucro trimestral

Madri – A Inditex, maior varejista de roupas do mundo e proprietária da marca Zara, aumentou sua liderança sobre rivais como H&M com uma elevação de 18 por cento no lucro do primeiro trimestre, mas viu o crescimento das vendas diminuir ligeiramente nas últimas semanas.

A empresa espanhola, que também possui a cadeia de moda Pull & Bear e a marca de luxo Massimo Dutti, disse que o lucro líquido totalizou 654 milhões de euros no primeiro trimestre que terminou em 30 de abril, em linha com as previsões dos analistas.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 1,1 bilhão de euros, um aumento de 17 por cento em relação ao ano anterior e acima das estimativas.

A Inditex superou de forma consistente a H&M e outros rivais nos últimos anos como resultado de seu crescimento online e seu modelo ‘fast-fashion’ que permite colocar as últimas tendências das passarelas nas prateleiras das lojas dentro de alguns dias.

A empresa, contudo, disse que suas vendas em moeda local aumentaram 12 por cento de 1 de fevereiro a 3 de junho, desacelerando ante os 14 por cento apurados entre 1 de fevereiro e 30 de abril.

Cerca de metade das 7.385 lojas da empresa, operando em 93 mercados, divulgam seus ganhos em moedas diferentes do euro.

No primeiro trimestre, as vendas líquidas da Inditex cresceram 14 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, para 5,6 bilhões de reais, também acima do esperado por analistas.