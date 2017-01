Indiana SpiceJet selará acordo para compra de 90 jatos da Boeing

Cingapura / Nova Déli – A companhia aérea indiana de baixo custo SpiceJet está preparada para encomendar pelo menos 90 jatos novos 737 da Boeing, afirmaram duas fontes nesta quinta-feira.

O negócio envolve aeronaves modelo 737 MAX e inclui pelo menos 42 unidades que a SpiceJet já tinha feito um acordo prévio para comprar com a Boeing em 2014. A expectativa é que a transação seja anunciada na sexta-feira, quando o presidente do conselho da SpiceJet participa de evento em Nova Délhi, afirmaram as fontes.

Uma das fontes afirmou que a SpiceJet pode encomendar até 100 novos aviões. A Boeing na semana passa divulgou que recebeu um pedido envolvendo 100 jatos 737 MAX, mas não identificou o comprador.

Atualmente, a SpiceJet tem uma frota de 40 aeronaves.

Representantes da SpiceJet e da Boeing não responderam a pedidos por comentários.