Incêndio na maior refinaria mexicana deixa nove feridos

Cidade do México – Um incêndio de grandes proporções atingiu a refinaria Salina Cruz petroleira estatal mexicana Pemex, nesta quarta-feira, após um vazamento, ferindo nove pessoas e prorrogando desligamento de uma usina pelo segundo dia, disse a empresa.

O incêndio começou na casa de bombas da Salina Cruz, a maior refinaria mexicana, na manhã desta quarta-feira, e ainda não chegou aos tanques de armazenamento da refinaria, disse a porta-voz da companhia acrescentando que as medidas para evitar que isso acontecessem estavam sendo tomadas.

Oito feridos foram liberados do hospital, informou a Pemex pelo Twitter. Depois do ocorrido, alguns bairros próximos foram evacuados, segundo um funcionário do serviço de emergência local.

O incêndio ocorre um dia após fortes chuvas que levaram a refinaria a suspender suas operações e retirar os funcionários.