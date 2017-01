Incêndio atinge unidade da Vale Fertilizantes em Cubatão

Sorocaba – Um incêndio atinge a unidade da Vale Fertilizantes, na tarde desta quinta-feira, 5, em Cubatão, no litoral do Estado de São Paulo.

O fogo teria se iniciado após uma explosão na área de armazenamento da unidade e já mobiliza bombeiros da própria cidade, e ainda, de Santos, Guarujá e São Vicente.

Moradores relatam uma nuvem de fumaça amarela saindo da fábrica, no Polo Industrial de Cubatão.

Os funcionários tiveram de abandonar os postos de trabalho. A área foi isolada pela Defesa Civil e técnicos da Cetesb, mas ainda não há informações sobre feridos e sobre o material em combustão.

Por segurança, empresas próximas dispensaram os funcionários. A empresa afirmou estar trabalhando com o Corpo de Bombeiros e autoridades locais para minimizar os efeitos do incidente para a população.

“A emissão dos gases gerados durante a queima do nitrato já foi contida. A fumaça gerada, de cor laranja avermelhada e tóxica, já foi dissipada na atmosfera. Se respirada em grandes concentrações, pode causar irritação do nariz e do trato respiratório superior, além de tosse e dor de garganta”, disse na nota.

“As causas do incêndio estão sendo apuradas, bem como eventuais danos ambientais”, acrescentou

Segundo a empresa, as pessoas foram retiradas imediatamente e interrompida a produção da unidade e das empresas vizinhas. Um bombeiro passou mal e foi atendido.

Segundo a Vale, o incêndio não atingiu outras unidades da empresa. “O Plano de Auxílio Mútuo (PAM) de Cubatão também foi acionado. A Defesa Civil auxiliou as equipes a orientar a comunidade da Mantiqueira, nas proximidades da unidade, a evacuar o local de forma preventiva.”