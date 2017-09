Icon de Michael Klein compra táxi aéreo de família Camargo

A Icon Aviation, empresa de taxi aéreo comandada pelo empresário Michael Klein, comprou a Morro Vermelho taxi aéreo das herdeiras de Sebastião Camargo, fundador da construtora Camargo Correa SA, disse Klein em entrevista.

A transação, que foi enviada para aprovação do Cade e da Anac na primeira semana de setembro, teve um valor não revelado e incluiu a concessão para usar um hangar da empresa em Congonhas, disse Marcel Cecchi Vieira, diretor financeiro do Grupo CB, na mesma entrevista.

Com a aquisição, a Icon passa a ter cinco hangares sob sua administração no aeroporto de Congonhas. As aeronaves da Morro Vermelho ficaram com as filhas e herdeiras de Camargo.

No final de 2016, a CB Air, empresa da família Klein, comprou a Global Aviation para formar a Icon. A compra mais recente, da Morro Vermelho, dá à empresa espaço extra no aeroporto mais concorrido de São Paulo, para atender não apenas às aeronaves fretadas, mas também a clientes de hangaragem e gerenciamento de aeronaves, disse Klein. As operações do táxi aéreo de Klein incluem a administração de jatos para terceiros e os arranjos para o recebimento de clientes de vôos privados.

“Ainda vejo muito espaço para crescer”, afirmou Klein.