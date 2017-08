Iberdrola estima impacto de 480 mi euros com compra da Elektro

Madri – A elétrica espanhola Iberdrola disse nesta sexta-feira que estima um impacto contábil positivo de 480 milhões de euros em 2017 com a incorporação da brasileira Elektro Holding por sua controlada Neoenergia.

Em um comunicado ao regulador do mercado, a Iberdrola disse que a transação, aprovada em julho pelos reguladores brasileiros, deixa os outros dois acionistas da Neoenergia –Banco do Brasil e seu fundo de pensões Previ– com fatias de 9,35 por cento e 38,21 por cento na companhia, respectivamente.

De acordo com os termos do negócio, a Iberdrola passará a ser majoritária na Neoenergia, com uma participação combinada de 52,5 por cento.

A empresa opera nos mercados de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, cobrindo 13,4 milhões de consumidores.

A Iberdrola disse ainda que pretende que a Neoenergia vá à bolsa de valores brasileira quando houver uma requisição nesse sentido por seus sócios locais.

A Neoenergia anunciou na quinta-feira a conclusão da incorporação da Elektro Holding.

Em meados de julho, a Reuters publicou que a Neoenergia trabalha em uma dupla oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em São Paulo e Nova York, que poderá atribuir valor de pelo menos 35 bilhões de reais à empresa, segundo fontes com conhecimento direto do assunto.