Hyundai para produção em 4 fábricas na China por falta de peças

Seul – A sul-coreana Hyundai Motor suspendeu a produção em todas as suas quatro fábricas chinesas devido à interrupção na oferta por parte de fornecedores, disse nesta terça-feira uma porta-voz da companhia.

Notícias veiculadas na mídia dão conta de que a Beijing Hyundai, joint venture da Hyundai com a chinesa BAIC Motor, não foi capaz de pagar os fornecedores, após as vendas despencarem por conta do impasse diplomático, o que levou à interrupção do fornecimento.

No ano passado, a Coreia do Sul concordou em implantar um sistema de defesa de mísseis dos Estados Unidos para conter as ameaças da Coreia do Norte.

A China se opôs à medida, alegando que o radar do sistema seria capaz de penetrar seu território, desencadeando um sentimento popular negativo em relação aos bens e serviços coreanos.

A Coreia do Sul implantou duas unidades do Terminal de Defesa Aérea de Alta Altitude (Thaad, na sigla em inglês) no começo deste ano e deve colocar as demais quatro em operação nas próximas semanas.

As vendas de automóveis da Hyundai Motor produzidos em fábricas chinesas caíram 64 por cento de abril a junho, para 105 mil unidades.

“Nós suspendemos todas as quatro fábricas uma a uma na semana passada devido à interrupção no fornecimento de um produtor de peças”, afirmou a porta-voz, sem entrar em detalhes.

Ela disse que uma quinta fábrica na China ainda não iniciou a produção.

Uma autoridade da associação de fabricantes de autopeças na Coreia do Sul disse que os fornecedores da Hyundai normalmente são pagos dois meses após o embarque, mas alguns não recebem há seis meses.

A porta-voz se recusou a comentar sobre os pagamentos.