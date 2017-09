Hyundai e Kia fecham fábricas nos EUA devido ao furacão Irma

Seul – As montadoras sul-coreanas Hyundai Motor e Kia Motors informaram nesta segunda-feira que planejam fechar temporariamente as fábricas nos Estados Unidos para evitar potenciais danos causados pelo furacão Irma.

Em comunicado, a Hyundai Motor disse que suspenderá as operações na unidade de Alabama por dois dias a partir desta segunda-feira, enquanto a Kia interromperá as atividades na fábrica da Geórgia até 6:45 da manhã de terça-feira no horário local.

A decisão deve resultar em uma perda de produção de cerca de 3 mil veículos, informou mais cedo a agência de notícias Yonhap, citando porta-voz da empresa.