Hypermarcas tem lucro líquido de R$183,5 mi no 1º trimestre

São Paulo – A empresa de produtos famacêuticos Hypermarcas teve lucro líquido de 183,5 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 81,8 por cento ante mesma etapa do ano passado, quando o resultado tinha sido influenciado por efeito não recorrente.

No primeiro trimestre de 2016, a Hypermarcas teve lucro de um bilhão de reais, em resultado inflado pela entrada dos recursos da venda dos braços de cosméticos e de preservativos, que rendeu 890 milhões de reais.

Em termos comparáveis, o lucro das operações continuadas subiu 114 por cento no comparativo anual, para 252,3 milhões de reais no primeiro trimestre, uma vez que a redução da dívida fez a companhia ter receita financeira de 14 milhões de reais, contra de despesa de 148,7 milhões de reais em igual etapa de 2016.

O resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) das operações continuadas foi de 349,4 milhões de reais, alta de 12,6 por cento ante mesmo período de 2016.

A receita líquida da empresa subiu para 12,2 por cento ano a ano, para 927,9 milhões de reais no primeiro semestre, refletindo a combinação de aumento do volume de vendas e reajuste de preços.

A companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa líquido de 1,26 bilhão de reais (pós hedge), como resultado da redução da dívida bruta de 2,19 bilhões de reais em março de 2016, para 889,6 milhões de reais no fim do primeiro trimestre deste ano.