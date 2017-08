HP supera estimativas de lucro trimestral com alta nas vendas

A HP, que reúne os negócios de hardware da antiga Hewlett-Packard, reportou o quarto aumento seguido acima do esperado no lucro trimestral, inflado pela maior demanda por computadores pessoais.

A receita da unidade de computadores pessoais da empresa aumentou 12 por cento, para 8,4 bilhões de dólares, no trimestre encerrado em 31 de julho. As vendas de notebooks subiram 16,4 por cento, compensando uma queda nas vendas de desktops.

A previsão da empresa para os lucro por ação do ano fiscal é de 1,63 a 1,66 dólar, em linha com a expectativa de analistas de 1,64 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia, que comprou o negócio de impressoras da Samsungem setembro, disse nesta quarta-feira que a receita do mercado de impressoras e copiadoras subiu 6,2 por cento, para 4,7 bilhões de dólares no trimestre.

Entretanto, o lucro líquido de operações continuadas caiu para 696 milhões de dólares, ou 0,41 dólar por ação, ante 843 milhões de dólares, ou 0,49 dólar por ação.

A receita total cresceu 10 por cento, para 13,1 bilhões de dólares, superando a estimativa de analistas de 12,31 bilhões de dólares. Excluindo itens, a HP lucrou 0,43 dólar por ação. Os analistas esperavam lucro de 0,42 dólar.