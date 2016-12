Hotéis de Trump chegam a acordo e encerram caso trabalhista

Hotéis de propriedade do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas e Washington informaram nesta quarta-feira que fizeram acordos com trabalhadores, que irão desistir de alegações de que os estabelecimentos violam leis trabalhistas federais.

Mais de 500 funcionários responsáveis por comida, bebida e limpeza de quartos do Trump International Hotel em Las Vegas acertaram contratos de quatro anos, que entram em vigor em 1º de janeiro, que irão proporcionar aumentos anuais, aposentadoria e benefícios de planos de saúde, disseram o grupo Trump Hotels e o Unite Here Culinary Workers Union Local 226 em comunicado conjunto.

Pelo acordo, o sindicato irá retirar uma série de processos apresentados ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB, na sigla em inglês) contra o hotel de Las Vegas, disse a porta-voz do sindicato, Bethany Khan.

Havia a expectativa de que estes casos seriam um teste inicial de como Trump, que no cargo de presidente terá influência sobre o NLRB, irá lidar com os temores de conflitos de interesse derivados de seus negócios. Trump será empossado no dia 20 de janeiro.

O Trump Hotels também concordou, ao mesmo tempo, em permitir que os funcionários do Trump International Hotel Washington D.C., inaugurado em outubro, se organizem, informou a empresa.

Na semana passada, democratas do Congresso norte-americano conclamaram Trump a se desligar do hotel de Washington, que ocupa um edifício alugado do governo federal, dizendo que o aluguel irá representar um conflito de interesse porque Trump será ao mesmo tempo seu locador e seu inquilino depois que tomar posse.

*O texto foi corrigido para esclarecer que acordo no hotel de Washington se restringiu a permitir organização dos trabalhadores.