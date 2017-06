Holding de Abilio Diniz consegue assento no conselho do Carrefour

Paris – Os acionistas do Carrefour aprovaram nesta quinta-feira (15) conceder um segundo assento no conselho para a Península, holding familiar do bilionário brasileiro Abilio Diniz, que é o terceiro maior acionista do varejista francesa.

Mais de 79 dos votos emitidos na Assembléia Geral Ordinária do Carrefour aprovaram a resolução relativa à nomeação da Flavia Buarque de Almeida, da Península, para o conselho.

Abílio Diniz possui, junto com sua família, 7,86 por cento da capital do Carrefour e 10,15 por cento das ações com direito a voto.

A família Diniz é o terceiro maior acionista do Carrefour, atrás da holding Groupe Arnault de Bernard Arnault, com 8,74 por cento, e da família Moulin, com 11,51 por cento.

Em dezembro de 2014, a Diniz também comprou uma participação de 10 por cento na unidade brasileira do Carrefour, elevada a 12 por cento em junho de 2015. Ele tem uma opção para aumentar essa participação para 16 por cento em cinco anos.

(Por Dominique Vidalon)