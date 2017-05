História da JBS inspira nova paródia de “Faroeste Caboclo”

A cada capítulo importante da história do Brasil o Portal Bhaz, de Belo Horizonte (MG), tem uma certeza: receberá encomendas para produzir uma nova versão da famosa e enorme canção “Faroeste Caboclo”.

O editor do portal, e também profissional de marketing com experiência em viralizar conteúdos pela internet, Pedro Guadalupe, já contou através da música a história da Ambev, de Eike Batista e até da Petrobras.

O mais novo filme agora retrata a história da JBS, que está nas manchetes do Brasil e de todo o mundo desde que os seus donos, os irmãos Wesley e Joesley Batista, decidiriam delatar o esquema de corrupção do qual a empresa participou juntamente com o alto escalão do governo brasileiro.

O vídeo já conta com mais de 128 mil compartilhamentos no Facebook. Confira:

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.