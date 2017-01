A japonesa Kirin Holdings chegou a um acordo com a holandesa Heineken para vender suas operações no Brasil por cerca de 100 bilhões de ienes (870 milhões de dólares), segundo reportagem do jornal japonês Nikkei.

De acordo com a reportagem, Kirin Holdings vai vender a Brasil Kirin ainda neste ano, saindo do mercado brasileiro, com o negócio perdendo efervescência numa economia estagnada.

