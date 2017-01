HarperCollins Brasil se separa da Ediouro

Depois de um ano e quatro meses de atividades, a joint venture HarperCollins Brasil agora pertence totalmente à HarperCollins Publishers, grupo editorial americano, o segundo maior do mundo.

Em um comunicado divulgado na terça-feira, 3, o Grupo Ediouro informou que encerrou a negociação de venda da sua parte na HarperCollins Brasil.

A HarperCollins Brasil agora irá operar de forma independente, a partir de um escritório no centro do Rio. O grupo detém os títulos comerciais (grande parte do catálogo ‘trade’) da Ediouro, a editora Harlequin e a Thomas Nelson Brasil, além dos títulos próprios publicados ao longo desses meses (a empresa detém a possibilidade de publicar com prioridade lançamentos mundiais da HarperCollins).

“Nós vemos o Brasil como uma área de crescimento, tanto para os títulos globais quanto para os autores locais”, afirma, no comunicado, o presidente e CEO da HarperCollins Publishers Worldwide, Brian Murray.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.