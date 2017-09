Grupo Safe Bag rastreará bagagens no aeroporto do Galeão

São Paulo – O grupo italiano de segurança e rastreamento de bagagens Safe Bag firmou acordo temporário para prestação de serviços ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, informou a empresa em comunicado divulgado nesta terça-feira.

“O contrato com o Aeroporto Internacional do Rio é um convite para introduzir serviços de Bagagem Segura no Brasil”, disse Alessandro Notari, presidente da Safe Bag, em nota.

O acordo prevê o início das operações até o fim de setembro deste ano e durará até 2018, quando ocorrerá nova licitação, de acordo com a companhia italiana.

A Safe Bag tem cerca de 400 funcionários em todo o mundo e quase 2 milhões de clientes ativos por ano, operando em aeroportos da Itália, França, Portugal, Suíça, EUA, Canadá e Polônia.

Em 2016, o faturamento da empresa foi de aproximadamente 26,5 milhões de euros, segundo o comunicado.