Grupo Boticário prevê abertura de mais de 100 lojas em 2017

São Paulo – Maior empresa de franquias do Brasil com mais de 4 mil pontos de venda, o Grupo Boticário prevê a abertura de mais 100 unidades em 2017, conforme afirmou o presidente, Artur Grynbaum. Ele participa do Latam Retail Show, evento do setor de varejo em São Paulo nesta terça-feira, 29.

O número de aberturas previstas é equivalente ao de 2016, quando a companhia também inaugurou 100 pontos de venda. Até o momento este ano, já foram 44 novos pontos, disse Grynbaum.

O executivo considerou que o desempenho da companhia tem sido superior ao da média do mercado de cosméticos. Em 2015 e 2016, a indústria de cosméticos teve quedas consecutivas de vendas da ordem de 6% e 9% respectivamente.

Já o Grupo Boticário cresceu 8,6% e 7,5% nestes mesmos anos.