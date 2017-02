Grupo Abril oferece serviços de assinaturas para o mercado

São Paulo – O Grupo Abril acaba de anunciar que passará a prestar serviços de vendas de assinaturas para clientes de qualquer segmento, incluindo o mercado editorial.

A proposta é atuar como plataforma de vendas que combina a experiência de 45 anos no serviço de assinaturas – que conta com 6 canais de venda e cerca de 3 mil vendedores – e os negócios de mídia, dados e distribuição do grupo.

Com esse conjunto de negócios e tecnologia para venda, atendimento, gestão, renovação e retenção de carteira de assinantes, a Abril Assinaturas inicia esse novo posicionamento com seis clientes, sendo quatro do segmento editorial e dois de serviços.

A Abril Assinaturas também fica responsável pela gestão de três novos negócios de assinaturas do próprio Grupo Abril lançados no segundo semestre de 2016: o GoBox, marketplace de clubes de assinatura de produtos como vinhos, cervejas, snacks saudáveis, fraldas e muitos outros; o GoRead, plataforma de acesso ilimitado a mais de 140 revistas digitais de 14 editoras e a Abril Multiassistência, iniciativa que oferece suporte e auxílio em momentos de imprevistos com automóveis, motos e residências, além de orientação nutricional e boa forma.

Os novos clientes são a Ediouro (com a marca Coquetel), a editora GR1 (revistas Náutica, Pense Leve, Mergulho, Pesca), a editora Manchete (revista Pais e Filhos), a editora Planeta DeAgostini (Coleções), a HughesNet (serviço de vendas de assinaturas de internet banda larga via satélite) e a Playkids (plataforma de entretenimento infantil).

Os serviços podem contemplar processamento, atendimento, criação de marketing direto, vendas de assinaturas multicanais e ações de renovação e retenção da carteira de assinantes.

“Oferecer um serviço como esse só é possível por que, ao longo dos últimos anos, adquirimos uma expertise de atuação em vendas, atendimento e controle operacional como poucas empresas do país. Esse diferencial é uma das marcas da Abril e estava na hora de estendermos ao mercado”, afirma Ricardo Perez, diretor-superintendente de assinaturas da Abril.