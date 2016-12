Grupo Abril anuncia renegociação de sua dívida bancária

São Paulo – O Grupo Abril anunciou nesta quinta-feira (22/12) a conclusão do acordo para reperfilamento de sua dívida bancária de curto e médio prazo.

A negociação permitirá maior equilíbrio financeiro para os próximos anos e a continuidade do crescimento dos negócios em mídia e marketplace.

Para o presidente do Grupo Abril, Walter Longo, a empresa sai fortalecida para 2017. “Em 2016, fizemos várias parcerias fundamentais para posicionar a Abril como uma empresa de marketplace, sem perder o foco na mídia, e todas as adequações necessárias para esse novo posicionamento. Estamos certos de que teremos bons resultados no próximo ano”, afirmou.

De acordo com Giancarlo Civita, presidente da AbrilPar, a negociação é a prova de que a Abril é uma empresa forte e promissora.

“Nossos negócios nas áreas de mídia, gráfica e distribuição e logística têm potencial para crescer muito, e esse acordo atesta a credibilidade que a Abril tem com o mercado e com as instituições financeiras. A Abril segue como uma empresa sólida e preparada para o futuro”, conclui Civita.

Para a Abril, encerrar 2016 com esse acordo, dentro do cenário macroeconômico tão negativo, é motivo para celebração. A empresa segue firme em sua missão em defesa da livre iniciativa, das instituições democráticas, da difusão de cultura, educação e entretenimento.