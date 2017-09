Groupon compra site gaúcho Laçador de Ofertas

São Paulo – O site de descontos Groupon anunciou nesta segunda-feira a aquisição da página Laçador de Ofertas, especializado na região Sul do Brasil.

De acordo com o Groupon, as duas marcas serão mantidas após a transação, “respeitando o perfil de parceiros e consumidores de cada uma das plataformas”.

As empresas não forneceram detalhes financeiros sobre o negócio. O Laçador de Ofertas é o “maior marketplace de ofertas de serviços e hotéis do Rio Grande do Sul”, afirmou o Groupon em comunicado à imprensa.

Em março, as operações brasileiras do Groupon foram adquiridas pelo fundo de investimentos chileno Mountain Nazca, que também conta com filiais no Chile, Argentina, Colômbia, México e Peru.