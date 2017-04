São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar informou nesta quinta-feira que teve alta anual de 9,5 por cento na receita líquida total da divisão alimentar no primeiro trimestre, ajustada pelo efeito calendário, para 10,55 bilhões de reais.

As vendas no quesito mesmas lojas subiram 5,6 por cento no segmento alimentar.

Mais informações em instantes.