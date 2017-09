Governo manifesta interesse em parceria de Santander e Hyundai

São Paulo – O governo federal avalia que é de seu interesse a participação estrangeira no capital social da instituição financeira que será formada por meio de uma parceria entre o Santander e a montadora Hyundai, segundo publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira.

Em abril do ano passado, a Reuters noticiou que Santander e Hyundai haviam firmado acordo para uma joint venture para fornecer serviços de financiamento de automóveis e corretagem de seguros para consumidores e concessionárias da marca automotiva no Brasil.

“É do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até cem por cento no capital social de instituição financeira a ser constituída pelos Grupos Hyundai e Santander, sediados na Coreia do Sul e Espanha, respectivamente”, afirma o decreto publicado no Diário Oficial.

Ainda de acordo com o texto, o Banco Central adotará providências cabíveis para a parceria entre Santander e Hyundai.