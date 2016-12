Governo dominicano se dispõe a colaborar com caso Odebrecht

Santo Domingo – O ministro administrativo da presidência da República Dominicana, José Ramón Peralta, manifestou nesta sexta-feira a disposição do governo a colaborar com uma eventual investigação sobre propinas que teriam sido pagas pela Odebrecht no país caribenho.

Segundo documentos divulgados na quarta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a companhia brasileira pagou aproximadamente US$ 788 milhões em subornos em 12 países de América Latina e África.

No caso da República Dominicana, o valor desembolsado seria de US$ 92 milhões entre 2001 e 2014 a funcionários e intermediários do governo e, como resultado, a companhia obteve US$ 163 milhões de lucro em contratos.

O ministro dominicano afirmou que será preciso esperar que essas informações sejam confirmadas oficialmente às autoridades locais, quando então o Ministério Público terá que abrir investigações a respeito.

“Neste caso, o governo, a requerimento, fará tudo o que estiver a seu alcance para colaborar com a devida transparência que lhe caracterizou”, disse Peralta em entrevista à imprensa no Palácio Nacional.