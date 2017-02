Google vende sua unidade de satélites para a Planet Labs

Nova York – A Alphabet, controladora do Google, vendeu seu negócio de satélites para a concorrente Planet Labs em troca de ações nesta empresa, em uma medida para simplificar as operações do Google.

Pelo acordo, a Planet Labs adquirirá a unidade de imagens por satélite Terra Bella e seus sete satélites em órbita, disseram as companhias.

Em troca, o Google receberá uma fatia na Planet e concordará em comprar imagens por satélite da companhia durante cinco anos.

Não foram divulgados mais detalhes do acordo, que exige aprovação regulatória. O Google comprou a Terra Bella por US$ 500 milhões em 2014, quando ela era conhecida como Skybox Imaging.

