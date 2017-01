Google lança app Toontastic 3D para incentivar criatividade

Inspirar as crianças em casa e nas salas de aula para imaginar, inventar e explorar ideias com tecnologia 3D é o objetivo do novo aplicativo que o Google apresentou nesta sexta-feira, o Toontastic 3D.

“O mecanismo é simples; consiste em deslocar os personagens pela tela, como em um teatro de marionetes, mas com ambientes interativos em 3D, com dúzias de personagens customizáveis e ferramentas para desenhar cenários”, explicou a companhia tecnológica em comunicado.

Além disso, a ferramenta inclui um “laboratório de ideias” com histórias criadas através do aplicativo.

O Toontastic 3D é inspirado na ferramenta original de criação Toontastic, que passou a fazer parte do Google em 2015, e que “é utilizada em salas de aula de todo o mundo”, segundo a companhia.

Por isso, esse software foi tomado como base para os processos de desenvolvimento criativo da ferramenta que pode ajudar os estudantes a criar seus trabalhos, já que permite realizar desde resumos sobre livros até desenhos de apresentações.

Além disso, o aplicativo inclui planilhas que permitem desenvolver projetos educativos de ciências e relatos breves.

Com ela, o Google reitera que procura potencializar a imaginação dos mais pequenos, “que podem se tornar as mentes criativas do futuro; como diretores de cinema, desenhistas”.

O aplicativo já está disponível para download de forma gratuita em telefones, tablets e alguns Chromebooks selecionados através do Google Play Store e da Apple App Store.