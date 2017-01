Gol venderá bilhetes da Passaredo para nove voos regionais

São Paulo – A Gol e a Passaredo anunciam parceria em aviação regional. Serão nove destinos comercializados, de modo que os clientes poderão comprar a passagem pela Gol e conectar trechos operados pela Passaredo em um único bilhete, para viagens a partir de 9 de março.

Em comunicado, a Gol explica que dessa forma não haverá necessidade de outro check-in ou despachar novamente a bagagem.

Os destinos são: Araguaina (no Tocantins); Barreiras e Vitória da Conquista (na Bahia); Sinop e Rondonópolis (no Mato Grosso); São José do Rio Preto e Ribeirão Preto (em São Paulo); Cascavel (no Paraná); e Três Lagoas (em Mato Grosso do Sul).

Com a parceria, o número de cidades em aviação regional atendidas pela Gol sobe para 27.