Gol aprova empréstimo de US$ 50 milhões da Delta Air Lines

São Paulo – O Conselho de Administração da Gol, em reunião realizada nesta terça-feira, 31, aprovou a inclusão de um contrato de empréstimo da Gol Linhas Aéreas com a Delta Air Lines, no valor de US$ 50 milhões.

O contrato tem vencimento em 31 de dezembro de 2020. O empréstimo será incluído em um contrato de reembolso celebrado em 2015 entre a Gol, a Delta e o Citibank, que é o agente de garantia da operação.

Além disso, o contrato de penhor de ações, bens e direitos creditórios, também celebrado em 2015, será aditado para inclusão deste empréstimo. A Gol ainda emitirá um nota promissória no valor de US$ 60 milhões, vinculada ao contrato de reembolso.

O conselho aprovou também o Plano de Negócios de Longo Prazo da Gol, mas a ata da reunião não traz maiores detalhes sobre este plano.