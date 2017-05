GM vai suspender vendas na Índia e operações na África do Sul

Detroit – A General Motors planeja suspender a comercialização de automóveis na Índia até o fim deste ano e vender as operações na África do Sul, no mais recente passo da estratégia de focar capital e esforços de engengaria em mercados mais lucrativos.

A montadora com sede em Detroit informou nesta quinta-feira que gastará 500 milhões de dólares no segundo trimestre para reestruturar as operações na Índia, África e Cingapura.

A GM cancelará a maior parte do investimento de 1 bilhão de dólares planejado para construção uma nova linha de veículos de baixo custo na Índia.

A medida deve gerar economia de 100 milhões de dólares por ano em um setor de negócios globais que no ano passado perdeu cerca de 800 milhões de dólares, de acordo com a companhia.

Em entrevista à Reuters, o presidente da GM, Dan Ammann, disse que as mais recentes medidas de reestruturação – e uma série de decisões tomadas anteriormente para deixar mercados pouco lucrativos – permitirão à companhia focar mais capital, esforços de engenharia e tempo na expansão dos negócios em lugares em que é forte, incluindo China e América do Norte.

A GM também informou que está investindo cerca de 600 milhões de dólares por ano no desenvolvimento de veículos e serviços de transporte autônomos.

Assim como a rival Ford Motor, a GM concluiu ser cada vez mais caro competir em mercados emergentes fora da China. A montadora vendeu apenas 49 mil unidades na Índia e na África do Sul no ano passado.