GM investirá R$ 4,5 bilhões no Brasil entre 2018 e 2020

São Paulo – A General Motors (GM) divulgou nesta sexta-feira, 25, que vai investir R$ 4,5 bilhões no Brasil entre 2018 e 2020.

O plano foi anunciado pelo presidente da montadora no Mercosul, Carlos Zarlenga, depois de reunir-se com o presidente da República, Michel Temer, no escritório do peemedebista em São Paulo nesta sexta-feira.

Ao deixar o encontro com Temer, Zarlenga informou que os investimentos serão destinados a novos produtos e tecnologias no mercado brasileiro.

O executivo informou que esse é o maior investimento do grupo em um país da América do Sul neste momento.

“No ano, a indústria automotiva está crescendo ao redor de 4%, e a GM tem crescido 13%. Estamos tendo uma participação boa de mercado. Os produtos estão funcionando muito bem em termos de vendas e, então, continuamos investindo num dos maiores mercados automotivos do mundo”, disse Zarlenga.

“Mais detalhes sobre o plano de investimentos serão dados no futuro”, disse o presidente da GM para América do Sul.