GM fechará 600 vagas no Canadá e mudará produção para o México

Toronto – A General Motors planeja demitir até 600 trabalhadores em uma fábrica em Ontário onde produz o modelo de utilitário Chevrolet Equinox e mudar a produção de um novo veículo do tipo para o México.

Uma geração menor e mais nova do Equinox continuará a ser produzida na fábrica canadense, que atualmente tem 3.200 trabalhadores. O local também fabrica o GMG Terrain SUV, mas a produção de uma versão redesenhada desse veículo irá para uma fábrica da GM em San Luis Potosí, no México, disse neste mês o comando da GM.

O sindicato dos trabalhadores da fábrica canadense definiu a medida como “um tiro direto contra nós”. A GM confirmou que fechará vagas devido a uma mudança em seus planos gerais de produção.

Presidente do sindicato Unifor, Jerry Dias descreveu as demissões como parte do “lado ruim do Nafta”. Segundo Dias, isso deve acontecer muitas outras vezes caso o Nafta não seja renegociado.

A GM está entre as montadoras pressionadas pelo governo de Donald Trump nos EUA para recuar em sua produção no México e gerar mais veículos em território americano. Fonte: Dow Jones Newswires.