GM dará folgas coletivas a trabalhadores em São José dos Campos

São Paulo – A General Motors dará na próxima semana folgas coletivas de quatro dias para trabalhadores da fábrica de São José dos Campos (SP) para equilibrar a produção.

Divididos em duas equipes, ficarão em casa funcionários da produção da picape S10, das áreas de estamparia e injetoras, que compreendem a maior parte dos 5 mil trabalhadores.

A GM alega ter 1,6 mil funcionários excedentes e tenta negociar o lay-off (suspensão de até cinco meses) com o Sindicato dos Metalúrgicos, que só aceita se a contrapartida for a garantia de empregos. Parte dos operários defende o lay-off e quer que proposta seja votada em assembleia.

Como não houve acordo na terça-feira, 2, em audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas, a GM optou pelas folgas. Nova audiência ocorrerá no dia 9. A empresa não comentou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.