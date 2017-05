Globo não transmitirá próximos jogos da Seleção; entenda o motivo

Ao que tudo indica, as emissoras de televisão precisam “retrabalhar” sua relação com os eventos de transmissão esportiva.

Quem não se lembra do clássico do futebol, Atlético Paraense e Coritiba, transmitido diretamente no Youtube? Mas a surpresa da vez é a não transmissão de um jogo da Seleção Brasileira pela Globo.

Você se recorda a última vez que isso aconteceu? Provavelmente não. Mas é isso que vai acontecer com os próximos dois amistosos do time de Tite, contra Argentina e Austrália, respectivamente nos dias 9 e 13 de junho.

A Confederação Brasileira de Futebol fechou um contrato para a transmissão das partidas com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Isso significa que os jogos serão transmitidos na TV Brasil. Como o contrato não prevê exclusividade, a entidade que rege o futebol nacional tenta fechar acordo também para transmissão no Facebook.

Além disso, de acordo com a EBC, como a legislação não permite veiculação de publicidade nos canais da empresa, além da institucional, a CBF não poderá exibir o comercial de seus patrocinadores durante os jogos. Em troca, a entidade terá uma janela na programação da TV Brasil, entre os horários de 6h30 as 9h30, “por um valor simbólico”.

Vale lembrar que algumas das marcas parceiras da seleção já farão automaticamente parte da transmissão, como a patrocinadora de material Nike, por exemplo, além das placas publicitárias ao redor do gramado.

Também é importante registrar que a CBF será a responsável pela geração de imagens e a narração das partidas e, segundo o jornal Folha de S.Paulo, já até contratou o ex-jogador Pelé para fazer os comentários.

Em nota, a Globo discorda da venda avulsa dos jogos. “A CBF tinha planos de negociar os direitos dos amistosos e das Eliminatórias da Copa de 2022 na forma de bid (leilão fechado). Recentemente decidiu vender os dois jogos amistosos de junho de forma avulsa e, embora não acreditemos que esta seja a melhor solução para todas as partes, tentamos negociar, mas não chegamos a um acordo”, declarou a emissora, em trecho da nota divulgada ontem.

Também vale a observar que o movimento segue uma tendência mundial. Várias das entidades que organizam o esporte, principalmente nos Estados Unidos, já fazem toda a transmissão dos eventos em seus próprios canais e depois comercializam ou repassam para outros veículos e plataformas. O Youtube transmite a Copa do Rei da Espanha, por exemplo, além da WSL-Liga Mundial de Surf.

O Twitter também já transmite globalmente a NFL-National Football League e comprou os direitos do PGA Tour, maior torneio de golfe americano, os jogos de rúgbi de seis nações, os jogos de tênis do Aberto da Austrália e ainda os jogos da MLB- Ligas de Beisebol, entre outros.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.