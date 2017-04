Genro de Trump quer vender participação em firma tecnológica

Nova York – Jared Kushner, genro e assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, mantém negociações para vender sua participação em uma empresa tecnológica com foco no setor imobiliário chamada “WiredScore”, informa neste domingo o “The Wall Street Journal” (WSJ).

As negociações fazem parte das tentativas de Kushner de se desligar de seus negócios privados para que não existam conflitos de interesses com seu papel na Casa Branca.

Fontes conhecedoras da operação confirmaram ao jornal estas negociações, embora não precisaram quanto a venda pode render para Kushner. Ele mesmo tinha avaliado previamente sua participação na WiredScore entre US$ 5 e 25 milhões.

O jornal lembrou que, apesar desta operação e outras parecidas, os críticos à administração de Trump consideram que tanto Kushner como o presidente não fizeram o suficiente para se desvincular de seus negócios privados.

Kushner, que integra uma rica família com milionários investimentos no setor imobiliário, é marido de Ivanka Trump e se converteu em um dos assessores mais próximos do presidente.

A WiredScore, empresa da quel Kushner quer se desligar, segundo o WSJ, é uma companhia que desenvolve ferramentas para valorizar edifícios de escritórios levando em conta a rapidez e fiabilidade das conexões de internet que oferecem.