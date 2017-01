General Motors tem vendas recordes na China em 2016

Pequim – A General Motors (GM) e suas joint ventures chinesas venderam o volume recorde de 3,9 milhões de veículos na China em 2016, 7,1% mais do que no ano anterior.

Entre as marcas da GM, as vendas da Buick subiram 19%, a 1,2 milhão de unidades, enquanto as da Cadillac avançaram 46%, a 116 mil, e as da Baojun – marca disponível apenas na China – saltaram 49%, a 688 mil.

As vendas da Chevy, por outro lado, recuaram pelo segundo ano consecutivo, com baixa de 14%, a 525 mil unidades, segundo dados da montadora americana.

Fonte: Dow Jones Newswires.