General Motors anunciará investimentos de US$1 bi nos EUA

Washington – A General Motors vai anunciar nesta terça-feira que planeja investir cerca de 1 bilhão de dólares em suas fábricas norte-americanas, após críticas recentes à empresa feitas pelo presidente eleito Donald Trump, afirmou um fonte a par da questão à Reuters na segunda-feira.

O maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos está tomando a decisão por motivos comerciais e não políticos, disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

O investimento ajudará a GM a criar ou reter mais de 1.000 empregos, enquanto a montadora também planeja promover outros esforços para aumentar as vagas nos EUA, incluindo a adição de engenheiros, acrescentou a fonte.

O conselheiro geral da GM Craig Glidden disse ao Wall Street Journal, que relatou os planos da empresa na segunda-feira, que qualquer investimento que a empresa divulgasse foi planejado por muito tempo e não era uma resposta às críticas de Trump.

A GM recusou-se comentar sobre o investimento para a Reuters.

Desde o começo deste ano, a GM tem sido alvo de críticas de Trump por construir veículos no México, assim como outras montadoras. Em 3 de janeiro, ele ameaçou aplicar um “grande imposto de fronteira” sobre a GM por fazer alguns carros do seu modelo compacto Chevrolet Cruze no México.