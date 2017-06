General Electric anuncia saída de seu presidente

A General Electric (GE) anunciou nesta segunda-feira de modo inesperado a saída de seu presidente e diretor geral, Jeff Immelt, que colocou em prática a aposta de voltar a concentrar as atividades do conglomerado americano em suas origens industriais, ou seja, na energia.

Immelt, no cargo desde 2001, cederá primeiro a função de diretor geral a John Flannery em 1º de agosto e o cargo de presidente do Conselho de Administração em 31 de dezembro, no momento de sua aposentadoria, explicou a GE.

Mais informações em instantes.