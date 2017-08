Fusão na China criará maior empresa de energia elétrica do mundo

Pequim – O China Shenhua Group, principal produtor de carvão do país asiático, assumirá o controle do China Guodian Group, que figura entre os cinco principais geradores de energia da nação, em um acordo que criará a maior empresa de energia elétrica do mundo, no valor de 278 bilhões de dólares.

As empresas estavam em negociações sobre a fusão há vários meses, já que Pequim pretende reformular seu endividado e ineficiente setor estatal, além de criar empresas competitivas mundialmente em segmentos como geração de energia, transporte e metais.

O acordo Guodian-Shenhua foi anunciado nesta segunda-feira pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos (SASAC, na sigla em inglês), em uma declaração de apenas uma linha, sem outros detalhes.

Em um comunicado divulgado também nesta segunda-feira, a unidade listada Shenhua China Shenhua Energy comentou que sua matriz, o China Shenhua Group, irá absorver o Guodian como parte do acordo, com a empresa resultante dessa fusão chamando-se National Energy Group.

A companhia combinada terá uma capacidade instalada para produzir mais de 225 gigawatts (GW), ultrapassando a EDF e a ENEL e figurando como a maior elétrica do mundo por capacidade, segundo o consultor do Wood Mackenzie para Energia e Renováveis na Ásia-Pacífico, Frank Yu.