Fundo chinês compra 1/3 de usinas paulistas da Three Gorges

O Fundo Chinês para Investimento na América Latina (Clai Fund) fechou a compra de uma participação em mais de 2 gigawatts em hidrelétricas no Estado de São Paulo recém-adquiridas pela unidade brasileira da China Three Gorges, segundo comunicado da subsidiária local da norte-americana Duke Energy, que concluiu a venda dos ativos aos chineses na última semana.

A Three Gorges pagou 3,1 bilhões de reais pelas usinas da Duke Energy no Brasil em uma transação concluída na quinta-feira.

Segundo a Duke, a CTG posteriormente vendeu um terço do negócio ao Clai Fund pelo mesmo preço por ação envolvido na transação com os norte-americanos.

“A CTG informou… que a participação acionária indireta na companhia cedida ao Clai Fund não lhe conferirá poder de controle dos negócios e rumos da companhia”, disse a Duke.

A China Three Gorges e outras chinesas têm se movimentado ativamente em aquisições no mercado de energia do Brasil, o que levou a CTG a se tornar em pouco tempo a vice-líder em geração no país da América Latina, atrás apenas de empresas do grupo estatal federal Eletrobras.