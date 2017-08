Franqueado de Carl’s Jr é flagrado pegando alimentos com as mãos

São Paulo – O dono de uma franquia do Carl’s Jr. foi afastado por diversas violações de normas de segurança alimentar.

Em um vídeo gravado por funcionários, o franqueado da rede de fast food aparece pegando comida do chão, usando utensílios sujos e mexendo nos molhos com as próprias mãos.

Dono de um restaurante em Alberta, no Canadá, Jack Webb usa as mãos, sem luvas, para manusear os ingredientes. Em uma das cenas, um funcionário chega a oferecer uma colher ao empresário, que a recusa e coloca o braço inteiro no pote de molho.

O gerente do restaurante confrontou o dono acerca de suas ações, que respondeu apenas “sou o dono, que pena”, de acordo com a CBC. Ele então filmou as ações do dono com uma câmera escondida e entregou o material à CBC e às autoridades sanitárias.

“Eu nunca vi nada parecido. Se ele não fosse o dono, teria sido despedido imediatamente. Não haveria sequer um debate”, afirmou o gerente ao veículo.

A rede Carl’s Jr. respondeu à CBC afirmando que o dono mostrou um “comportamento impróprio de manuseio de alimentos, que é inaceitável e de jeito nenhum representa o compromisso de Carl’s Jr. com a segurança na manipulação dos alimentos”

A rede também declarou que “Webb completou o treinamento de segurança alimentar da AHS com uma marca de 96% e a cadeia de hambúrgueres tomou sua própria ação corretiva, incluindo uma auditoria de segurança independente”.