Foxconn terá três mais unidades em Wisconsin

Taipé – A fabricante taiuanesa de eletrônicos Foxconn disse nesta segunda-feira que planeja construir três unidades no Estado norte-americano de Wisconsin para operações em 2018, como parte de um campus que abriga uma fábrica de exibição de cristais líquidos de 10 bilhões de dólares prevista para 2020.

A Foxconn, que produz eletrônicos sob contrato para clientes como Apple, anunciou seu plano na Casa Branca em julho, dizendo que a instalação ocupará mil acres do Estado.

As três estruturas precisarão de investimento combinado inferior a 1 bilhão de dólares, afirmou à Reuters Louis Woo, assistente do presidente do conselho da empresa, Terry Gou. Os empregos que gerarão fazem parte dos 13 mil que a Foxconn disse que seu investimento de 10 bilhões criaria, disse Woo.

A assembleia estadual de Wisconsin aprovou na semana passada um projeto de lei para definir parte do incentivo de 3 bilhões de dólares para a fábrica.

O projeto ainda precisa ser aprovado no comitê financeiro e no Senado antes de chegar ao governador.

A Foxconn espera uma decisão sobre o assunto em setembro e, se proposta receber aval final, a iniciará imediatamente as obras, segundo Woo. Ele também disse que a empresa considera investir em mais regiões do EUA, mas não concluiu nenhum plano.