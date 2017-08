Forstescue mais do que dobra lucro no ano fiscal

Melbourne – A mineradora australiana Fortescue Metals Group divulgou que teve lucro líquido de US$ 2,09 bilhões no ano fiscal encerrado em junho, mais do que dobrando o ganho de US$ 984 milhões verificado no ano anterior. Já a receita anual cresceu 19%, a US$ 8,45 bilhões.

Diante do bom resultado, a Fortescue, quarta maior exportadora de minério de ferro do mundo, irá distribuir aos acionistas dividendo total de 45 centavos de dólar australiano por ação, o triplo dos 15 centavos de dólar australiano de um ano antes.

No ano fiscal, a Fortescue – que é uma grande concorrente da Vale, da Rio Tinto e da BHP Billiton – reduziu seu endividamento líquido pela metade, de US$ 5,19 bilhões para US$ 2,63 bilhões.

Nos negócios desta segunda-feira da bolsa australiana, as ações da Fortescue encerraram o pregão em alta de 6,36%. Fonte: Dow Jones Newswires.