Ford tem prejuízo de US$ 800 milhões e receita cai 4%

Nova York – A Ford registrou prejuízo líquido de US$ 800 milhões no quarto trimestre de 2016, à medida que despesas extraordinárias referentes a seu plano de pensão e o cancelamento de uma fábrica no México ofuscaram um forte resultado operacional na América do Norte e a melhora da rentabilidade na Europa.

A receita teve queda anual de 4% entre outubro e dezembro, a US$ 38,7 bilhões. Apenas nos EUA, as vendas recuaram 2%.

Já o lucro operacional da montadora norte-americana somou US$ 2,1 bilhões no último trimestre, 20% menor que o de um ano antes.

Considerando-se ajustes, a Ford teve lucro por ação de US$ 0,30 no quarto trimestre, que ficou ligeiramente abaixo da previsão de analistas de Wall Street, de US$ 0,31.

Por volta das 10h55 (de Brasília), as ações da Ford operavam em baixa de 1,2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.