Ford reduzirá produção nos Estados Unidos e no México

A corporação americana Ford reduzirá a sua produção de automóveis no México e nos Estados Unidos para se adaptar à menor demanda, disse nesta terça-feira à AFP uma porta-voz da empresa.

A Ford reduzirá a produção em três fábricas dos Estados Unidos e duas do México.

Nos Estados Unidos diminuirá o funcionamento da planta de Flat Rock, que produz os modelos Mustang e Lincoln Continental. Fará o mesmo com a fábrica que monta os Ford Transit no Texas e a de Michigan onde produz os Focus e C Max.

Em três semanas reduzirá a fabricação de seu modelo Fiesta na fábrica mexicana de Cuautitlan e em duas semanas reduzirá a produção da de Hermosillo, de onde saem os Fusion e Lincoln MKZ.

Os funcionários dessas plantas estarão parcialmente em desemprego técnico.

“Continuamos alinhando a produção à demanda de nossos clientes como sempre fizemos, e esperamos que os inventários de nossas concessionárias estejam daqui até o fim do ano nos níveis previstos”, disse Kelli Felker, porta-voz da Ford.