Ford cancela investimento no México depois de vitória de Trump

São Paulo – O CEO da Ford, Mark Fields, disse nesta terça-feira que a montadora cancelou os planos de investir US$ 1,6 bilhão na construção de uma nova fábrica no México.

Em vez disso, a empresa vai realizar um investimento de US$ 4,5 bilhões para lançar 13 carros elétricos nos próximos cinco anos. Do montante, US$ 700 milhões serão gastos na expansão da planta de Michigan, nos Estados Unidos, com a adição de 700 funcionários.

O anúncio aconteceu depois de uma troca de farpas entre o presidente eleito Donald Trump o setor automotivo americano. O então candidato apontou a Ford como uma das grandes da indústria que poderiam gerar mais emprego no país.

Hoje, a montadora anunciou que o cancelamento dos investimentos planejados para o México fará com que o Focus continue sendo fabricado apenas na planta de Michigan “garantindo aproximadamente 3.500 empregos nos Estados Unidos”.

“Somos uma montadora global, mas nossa casa está bem aqui em Michigan”, afirmou Fields.